Cambia la viabilità: un sottovia per collegare Bagni di Tivoli a Villalba di Guidonia

Chiude il passaggio a livello di via Bergamo, a Villalba, fra le stazioni di Guidonia e Bagni di Tivoli, sulla linea ferroviaria Roma –Tivoli – Pescara. Una vera e propria rivoluzione. Dall'1 ottobre automobilisti, ciclisti e pedoni potranno utilizzare il nuovo sottovia in via Lucania. Delimitato dall’incrocio con via Lombardia, nel territorio di Guidonia, e da via Cesare Augusto, nel comune di Tivoli, il nuovo sottopasso è lungo circa 250 metri e largo sette, a doppio senso di marcia con due corsie, ognuna delle quali misura tre metri e mezzo compresa la banchina. Entrambi i lati sono dotati di marciapiedi larghi un metro e mezzo ciascuno.

Sottovia per collegare Bagni di Tivoli a Villalba di Guidonia

La strada sarà consegnata al comune di Guidonia Montecelio che ne curerà la manutenzione. Investimento economico di Rete Ferroviaria Italiana circa tre milioni di euro. Prossimo step, entro dicembre 2018, sempre sulla linea Roma –Tivoli -Pescara, tra le stazioni di Lunghezza e Bagni di Tivoli, è l’eliminazione di un altro passaggio a livello in via Albuccione che sarà sostituito con una nuova viabilità stradale.

Chiusura dei passaggi a livello

Il programma di RFI sulla chiusura dei passaggi a livello ha l’obiettivo non solo di migliorare la regolarità dei viaggi in treno ma anche di innalzare gli standard di sicurezza stradale, di snellire il traffico automobilistico e rendere più buona la qualità dell’aria grazie alla riduzione dei gas di scarico delle auto non più ferme in attesa della riapertura delle barriere.