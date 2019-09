Spaccio a Villalba, sequestrata valigetta della 'coca': pusher finiscono in manette

Ieri sera, in un servizio antidroga in località Villalba, i Carabinieri della Tenenza di Guidonia Montecelio hanno arrestato un 31enne, un 45enne e una 28enne, originari di Tivoli, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri li hanno fermati per un controllo e trovati in possesso di dosi di cocaina. Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso ai Carabinieri di sequestrare in totale circa 1,1 chili di cocaina, materiale per il taglio ed il confezionamento in dosi e appunti vari chiaramente riconducibili alla loro attività di spaccio.

I due uomini sono stati portati in carcere a Rebibbia, mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari.