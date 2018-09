Morta ad 8 anni in un incidente stradale, targa commemorativa per la piccola Martina

E' morta a soli 8 anni in seguito ad un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A25 in cui perse la vita anche la mamma. A distanza di poco più di un anno da quel 16 agosto, per condivide il ricordo della piccola Martina Monanni, sabato 15 settembre alle ore 9:45, nel giardino di via dei Platani al Bivio di San Polo sarà posizionata una targa commemorativa.

Targa commemorativa per Martina Monanni

L’iniziativa è stata proposta da un gruppo di abitanti del quartiere in cui viveva Martina, tra cui i suoi compagni di classe, ed è stata accolta dall’amministrazione comunale. Alla commemorazione parteciperanno il Sindaco Giuseppe Proietti, il Presidente del Consiglio comunale Maria Rosaria Cecchetti, l’Assessore al Welfare Maria Luisa Cappelli e una delegazione di Consiglieri comunali.

Il ricordo della bimba di 8 anni morta in un incidente stradale

"Difficile trovare parole, abbiamo voluto condividere il ricordo della piccola Martina insieme alla famiglia, agli abitanti del quartiere e ai suoi compagni di scuola - ha dichiarato il Presidente Cecchetti - . La tragica notizia dello scorso anno ha colpito l’intera comunità tiburtina, un dolore grande, un evento difficile da comprendere e da accettare per tutti noi. L’iniziativa di domani vuole mantenere vivo il legame di tutta la nostra comunità con la piccola nei luoghi che amava e frequentava abitualmente con i suoi compagni di scuola e di gioco, per continuare a pensarla felice e sorridente, un angelo invisibile ai nostri occhi". La targa commemorativa è stata realizzata a titolo gratuito dalla ditta Carlo Napoleoni e figli.