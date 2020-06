Guidonia, agente della municipale positiva al Coronavirus: "Stop agli uffici aperti al pubblico"

Dal San Raffaele al Comune di Guidonia Montecelio. Così il Covid19 si è presentato nella Città dell'Aria contagiando una vigilessa e con lei altre 8 persone, per un totale di nove nuovi casi positivi al Coronavirus nell'area della provincia nord est della Capitale.

A rendere nota la situazione il Sindaco Michel Barbet. "A seguito del caso positivo al Covid 19 dell’Agente della Polizia Locale ci siamo subito attivati per gestire questa nuova situazione emergenziale. Di concerto con l’Asl Roma 5 abbiamo predisposto, infatti, che vengano effettuati i tamponi a tutti gli agenti, e in via precauzionale, a tutti i dipendenti pubblici che lavorano a contatto con il pubblico”-

“Stiamo, inoltre, predisponendo di concerto con l’Assessore al Personale Andrea Saladino in via precauzionale -conclude il Primo Cittadino - la temporanea sospensione degli uffici aperti al pubblico per espletare le funzioni di controllo. Ancora di più ora il mio ringraziamento va alla Polizia Municipale che, anche in questo momento reso ancora più difficile, sta portando avanti egregiamente il proprio lavoro”.