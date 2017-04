Natale di Tivoli: il Fai regala ai tiburtini l'ingresso gratuito a Villa Gregoriana

Ingresso gratuito al Parco di Villa Gregoriana per tutti i residenti a Tivoli domenica 9 aprile. E’ lo speciale regalo alla comunità tiburtina da parte del Fai, per il 3232° compleanno della città. Un’altra domenica a ingresso gratuito che arriva dopo i numeri fatti registrare da Villa Gregoriana nelle giornate di primavera di marzo e da Villa d’Este e Villa Adriana ieri, nonostante il maltempo.

Dunque in occasione del Natale di Tivoli il Fondo Ambiente Italiano, attraverso la realtà di Parco Villa Gregoriana, propone una giornata dal titolo “Cancelli Aperti. Villa Gregoriana incontra la Città”. Il Parco sarà aperto a titolo gratuito a tutti i residenti per i quali saranno organizzate speciali visite tematiche, visite introduttive alla storia del Parco e passeggiate narrate al rione Castrovetere.

“L’obiettivo – fanno sapere dal Fai - è quello di avvicinare la popolazione ai luoghi che hanno dato i natali alla città di Tivoli e di renderla partecipe dei festeggiamenti 2017 attraverso un coinvolgimento attivo nella vita di Parco Villa Gregoriana”.

Il parco sarà aperto dalle ore 10 alle ore 17.30 (chiusura dei cancelli ore 18.30), riservato ai residenti dietro presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validità; le visite introduttive alla storia del Parco a cura dei volontari FAI sono in programma alle ore 10.30 – 11.30 – 12.30 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00. Le visite guidate e le visite introduttive partiranno dall’ingresso principale di Parco Villa Gregoriana, in Largo Sant’Angelo 1, agli orari indicati.