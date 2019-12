A Guidonia il Primo Villaggio di Babbo Natale: il programma della manifestazione della Pro Loco

Tutto pronto a Guidonia per il Primo Villaggio di Babbo Natale promosso dalla Pro Loco della Città dell'Aria. La manifestazione si svolgerà dal 19 al 22 dicembre in piazza Giacomo Matteotti.

"Il senso è quello di riportare di nuovo la città in piazza, per un’occasione speciale come quella del Natale: siamo una comunità, ed è giunto il momento di ricordarcelo anche nelle cose belle”. Sono le parole del presidente della Pro Loco Antonio Vitale a racchiudere il valore dell’iniziativa organizzata dall’associazione, con il contributo della Regione Lazio, del Comune e con il supporto di numerose e importanti realtà imprenditoriali del territorio. “A loro va il nostro ringraziamento: abbiamo dimostrato, tutti insieme, che con il lavoro di rete possono realizzarsi progetti importanti per tutta la città. Da soli, lo sappiamo, è sempre difficile, perché da soli si va più veloci ma insieme si va più lontani”.

Villaggio di Babbo Natale a Guidonia

Si parte giovedì 19 dicembre, quando sin dalla mattina la piazza si animerà per i laboratori dedicati al recupero e il riciclo dei materiali, rivolgi ai bimbi della scuola elementare Leonardo da Vinci anche nella giornata di venerdì 20, mentre sabato 21 e domenica 22 potranno “giocare” con l’ambiente tutti i bimbi che lo desidereranno.

“Lo abbiamo rimarcato più volte – spiega il presidente – e siamo molto orgogliosi di aver dedicato l’evento all’ecosostenibilità. E’ importante partire dai più piccoli, perché, come spesso accade, sono poi loro a sensibilizzare noi grandi”. Nella stessa giornata i piccoli alunni, insieme ai piccolissimi della materna, saranno protagonisti dalle 16 e 30 nel loro Presepe Vivente: tutte le atmosfere e la magia della Natività andranno a profumare Piazza Matteotti.

Il programma del Villaggio di Babbo Natale a Guidonia

Appuntamenti da non perdere nella giornata di venerdì 20: alle 17 e alle 20 le coreografie di Mirko Boemi e Anna Bonato della B3 Arte e Sport, alle 18 lo Scambio dei Doni del Gruppo Scout Guidonia 1 e alle 21 il grande spettacolo della Ufo Rock Band, sul palco del Teatro Imperiale con il suo Disney Tribute Show.

Come detto, i laboratori saranno attivi fino a domenica 22, ma è tutto il Villaggio ad essere attivo sin dalla mattina. Perché c’è una casetta dove Babbo Natale aspetta i suoi “piccoli aiutanti” per una foto, c’è tantissima animazione ovviamente a tema, c’è un’area food sublime, ci sono le luci, l’Albero, e tutta la magia del Natale, pronta per essere sprigionata da grandi e piccoli.

Piazza Matteotti è pronta, la Pro Loco anche. Il Natale sta per cominciare, anche a Guidonia. “Ci piace pensare di poter accogliere tantissima gente. Perché così fanno le comunità, che è quello che noi siamo e che vogliamo essere ancora”, conclude Vitale.