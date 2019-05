Beppe Signori alla chiusura della scuola calcio del Villalba Ocres Moca

Il prossimo 5 giugno i piccoli campioni del Villalba Ocres Moca 1952 incontreranno un grande campione del recente passato, Beppe Signori. La festa si terrà all'impianto sportivo Ferraris di Villanova e vedrà coinvolte famiglie, amici e parenti dei piccoli allievi biancorossoblu. Come ogni anno alla chiusura emozioni e sorprese saranno al centro dell'attenzione, per questo la società Villalba ha deciso di puntare su un calciatore italiano di fama internazionale, un ex attaccante, vice campione del mondo con la nazionale italiana nel 1994.

Nel suo palmares numerosi titoli: È il nono marcatore di sempre nella storia della Serie A avendo segnato 188 gol e vantando tre titoli di capocannoniere, vinti con la maglia della Lazio nel 1992-93, nel 1993-94 e nel 1995-96. Ha vinto 2 volte la classifica dei cannonieri della Coppa Italia nel 1992-1993 e nel 1997-1998. È stato uno dei cinque calciatori ad avere vinto la classifica marcatori sia in Campionato che in Coppa Italia nella stessa stagione (nel 1992-1993).

Al secondo posto tra i migliori marcatori nella storia della Lazio (di cui è stato capitano) con 127 reti, e' stato inserito nella graduatoria del Pallone d'oro nelle edizioni 1993 e 1994. In seguito al ritiro dall'attività agonistica ha intrapreso la carriera di commentatore sportivo televisivo e radiofonico. Ha recentemente pubblicato il primo libro che illustra la sua vita calcistica: "Il Sinistro di Signori".

Resterà a cena come ospite d'onore della società Villalba e di tutti i suoi tesserati il bomber degli anni novanta, Giuseppe Signori, che saluterà tutti i bambini presenti. L'appuntamento é quindi per mercoledì 5 giugno pv alle ore 18:30.