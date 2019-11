Banda del gas alle Poste di Villanova: servizi spostati negli uffici di Villalba

E' fuori uso dalla notte di domenica, dopo che una banda di malviventi ha fatto saltare il postamat con il gas per poi sparire con parte del denaro e lasciando altre banconote in strada, dopo aver causato l'azionamento del meccanismo che macchia il denaro. Era la notte fra sabato e domenica scorsi. Nel mirino della banda le Poste di via Francesco Domenico Guerrazzi, a Villanova di Guidonia.

Poste che nella stessa notte, alle 4:30 circa, hanno fatto i conti con un secondo furto, attuato con le stesse modalità in via Grottaminarda, nella zona di Colle Prenestino a Roma est.

Fatto espoldere il bancomat ancora con il gas, in quel caso i carabineri intervenuti sul posto hanno recuperato in strada banconote per 11.000 euro con il bottino portato via dalla banda ancora in via di quantificazione.

Per quanto concerne gli uffici del Comune della Città dell'Aria, come informano dalle Poste, l'evento criminoso "ha reso indisponibile l’ufficio postale", con la ditta incaricata da Poste Italiane, "già a lavoro per garantire, entro la settimana, la piena funzionalità di una parte della sportelleria e delle due sale consulenza".

"L’Azienda informa che nella sede di Villalba di Guidonia (piazza Carrara) da questa mattina è disponibile uno sportello dedicato alla clientela di via Guerrazzi, abilitato a tutti servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario".

L’ufficio postale di Villalba di Guidonia è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.