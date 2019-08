Maltempo nell'area nord est: cade ramo da un albero sulla via Tiburtina

Un grosso ramo è caduto in strada sulla via Tiburtina. E' accaduto nella mattinata di domenica 25 agosto a Villanova, nel Comune di Guidonia Montecelio, dove negli scorsi giorni si è abbattuto un violento temporale che aveva fatto cadere un altro ramo sulla via Maremmana, nella stessa frazione del Comune della Città dell'Aria.

In particolare stamattina, una squadra degli uomini della NVG Guidonia della Protezione Civile, si è recata, in supporto ai Vigili del Fuoco, in via Nazionale Tiburtina km 25.400, a Villanova di Guidonia, per mettere in sicurezza la strada dove, durante la notte, è caduto un ramo e l'albero era pericolante.

Sul posto, oltre ai volontari NVG, si trovano la 18A di Tivoli, l'AS6, la Polizia Municipale di Guidonia e la Polizia Locale di Tivoli.