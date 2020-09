Muay thai e lotta greco romana: il Sindaco di Guidonia premia i campioni della Città dell'Aria

Festa nella Sala Consiliare del Comune di Guidonia Montecelio dove martedì pomeriggio il Sindaco Michel Barbet e l'Assessore allo Sport Elisa Strani hanno premiato Mirko Vagnozzi (Campione Italiano di Lotta Greco-Romana) della A.S.D. Sporting Club Villanova e Lorenzo Rossetti del Team Colonnese (campione italiano di Muay Thai).

"La nostra Città è sempre più ricca di campioni dello sport che premiamo sempre volentieri-dichiara l'assessore allo sport Elisa Strani - pertanto invitiamo gli atleti del nostro territorio a contattare l'amministrazione comunale per una giusta valorizzazione".

"Lo sport quando viene svolto in modo sano e con impegno - conclude il Sindaco Michel Barbet- porta sempre a questi risultati importanti. Come Sindaco partecipo sempre con piacere a questi eventi che puntano ad un riconoscimento delle nostre eccellenze sportive. È sempre un orgoglio per noi avere nella nostra Città atleti di questo calibro".